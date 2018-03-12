Metehan - Alayköy yolunda ölümlü kaza

Metehan - Alayköy anayolunda sabahın ilk saatlerinde meydana gelen kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki yolcu ise hafif yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 03:40 sıralarında, Metehan -Alaykoy Anayolu üzerinde, 23 yaşındaki Oğuzhan DAYAN, yönetimindeki HY 637 plakalı salon araç ile kuzey istikametinden, güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Alayköy yakınlarındaki ağıllar çemberine yaklaştığı sırada önce yolu ikiye ayıran trafik adacığına çarptıktan sonra ardından kontrolsüzce agillar çemberıne çarpıp dört takla atmasıyla meydana geldi. Kaza sonucu araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Tolgahan AK hafif yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedasini müteakip müşahede altına alındı.