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Mesajınız Var

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Mesajınız Var

Sn. Kudret Özersay, iki kesimlilik konusundaki duyarlılığınıza katılmamak mümkün değil. Ancak globalleşen dünyamızda artık kimseye ‘gelip buraya yerleşemezsiniz’ diyemiyorsunuz değil mi…

Sn. Dursun Oğuz, bu yıl çiftçilikle uğraşan bazı kişilerin devletten kiraladıkları arazilerin ellerinden alınması tepkiye neden olmuş. Umarız bu tepki siz fazla zarar vermez…

Sn. Ali Pilli, tiroid testi ilaçlarının eksikliği nedeniyle yaşanan sıkıntının giderilmesi için herhalde bir çalışma başlattınız. Sağlıkta ihmale yer yok biliyorsunuz…

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, geçtiğimiz gün babanız Ertuğrul beyle birlikte Dörtyol -Girne Halk Evi maçını izlemek için tribünlerdeydiniz. Hayırdır bu ilginin nedeni ne?

Sn. Murat Çalışkan, Dörtyol Spor Kulübü olarak Girne Halk Evi maçı sonrasında Rum kaleci Athos’a karanfil vererek dostluk mesajı vermeniz çok anlamlıydı…

Sn. Hürrem Tulga, zeytinde bu yıl rekoltenin yüksek oluşu ihracat yolunu açmışa benziyor. Acaba bu konuda bir girişim var mı? Kolay gelsin…

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