Mesajınız var

Sn. Mustafa Akıncı, Cuma günü yapılacak olacak liderler görüşmesinin birçok tarafın büyük beklentileri olması nedeniyle önemi artıyor. İnşallah beşli görüşme için bir zemin oluşturabilmek için bir adım atılır.

Sn. Ayşegül Baybars, imar planları konusunda bir süreden beridir devam eden tartışma, çevreciler ile inşaat sektörünü karşı karşıya getirmiş durumda. Sizin kararlı duruşunuz hangi tarafta olacak merakla bekleniyor.

Sn. Ali Pilli, İlaç ve Eczacılık Dairesi deposunda tarihi geçmiş neredeyse 90 kamyon ilaç tespit edildiğini açıkladınız. Bu ziyan olan ilaçlar neden zamanından önce kullanılmadı acaba?

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, açıkça dillendirmemenize rağmen, gelecek yıl yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde UBP’nin en önemli adayı olarak kendinizi görüyormuşsunuz. Ama daha bu konuda partililerin onayını almadınız.

Sn. Günay Çerkez, sizin de adınız Cumhurbaşkanlığı adayları arasında geçiyormuş. Acaba bu yönde bir talebiniz var mı? Yoksa siyaset konusunda bir düşünceniz yok mu?

Sn. Güren Tilki, takımınız Galatasaray’ın transferi için uğraştığı Radamel Falcao konusunda oldukça iddialı açıklamalar yapıyorsunuz. Umarız, sizi utandırmaz.