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Sn. Kudret Özersay, Amerika’da yaptığınız temaslar sonucunda elde ettiğiniz sonuçlara göre, yeni bir müzakere sürecinin başlaması olası görülüyor mu?

Sn. Bertan Zaroğlu, Vakıflar İdaresi’ne bağlı Dome Hotel için yıllık 2 milyon TL’lik kiralama bedeli teklifi yaptınız. Ancak bu 2 milyon TL’yi nereden bulacaksınız? Zira biz sizin pek fazla bir gelirinizin olmadığını duyduk.

Sn. Ersin Tatar, Dome Hotel konusunda hükümetin bariz bir şekilde hukuku çiğnediğini dile getirdiniz. Acaba bu konuda bir hukuki girişim başlatmayı düşünüyor musunuz?

Sn. Emrah Yeşilırmak, Yenierenköy sakini bir ailenin çağdışı yaşam koşulları konusunda yaptığınız girişimler sonucunda prefabrik bir eve kavuşmuş olmaları oldukça güzel bir gelişme. Büyük sevap işlediniz.

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, yıllarca emek verdiğiniz Gönyeli Spor Kulübü’nün içinde olduğu çıkmazdan kurtulması için sizin gibi eski futbolcuların bir çalışma yapması şart.

Sn. Özlem Bendaşan, değerli bir avukat olarak ülkemizde her geçen gün artan kadına şiddet konusunda nasıl bir çalışma yapılması gerekir? Acaba cezaların artırılması mı yoksa toplumun bilinçlendirilmesi mi daha faydalı olur.

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