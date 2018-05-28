Mesajımız Var

Sn. Özdil Nami, Avrupa Birliği’nin ülkemize daha fazla yardım eli uzatması gerektiğini dile getirdiniz. Keşke bunun mümkün olabileceğine inanabilsek. Rum lobisinin ne kadar güçlü olduğunu siz bizden daha iyi biliyorsunuz.

Sn. Cemal Özyiğit, özel okullarda ve üniversitelerde uygulanan döviz üzerinden harçların yaratacağı sıkıntı için bir çözüm yaratmak gerekiyor. Aksi takdirde ülkeye gelen öğrenci sayısı düşmeye devam edecek.

Sn. Hasan Sadıkoğlu, adayların bugün itibarıyla kesinleşmesiyle artık sahaya inme vakti gelmiştir. Sizi bu aralar tedirgin görenler var. Allah kolaylık versin.

Sn. Özel Pınardan, anlaşılan o ki adaylığınızdan dolayı rahatsız olan bazı adaylar, yarıştan çekildiğiniz yönünde etrafa dedikodu yayarak sizi saf dışı bırakmak istiyor. Ancak sizin dediğiniz gibi halk cevabı sandıkta verecek.

Sn. Erşen Ummanel, uzun yıllar görev yaptığınız derneğiniz sonrasında tecrübelerinizi belediye meclis üyesi olarak aktarmak için aday olmuşsunuz. Hayırlısı olsun.

Sn. Hasan Tosunoğlu, K.Kaymaklı’nın temelinden yetişen futbolcuların birer birer yuvayı terk ettiği görülüyor. Anlaşılan artık yeni bir jenerasyona ihtiyaç var. Bol şanslar.