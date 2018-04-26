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Mesajımız Var

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Mesajımız Var
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Sn. Cemal Özyiğit, geçtiğimiz gün açıkladığınız yeni öğretim yılından itibaren din dersinin seçmeli olacağı, bazı kesimleri rahatsız etti. Bu arada tam gün eğitim konusunda çalışmalar nasıl gidiyor?

Sn. Erdoğan Sorakın, CTP olarak Değirmenlik’te aday belirlemek için seçime gidilecek mi? Yoksa aday belirlendi mi? Kamuoyunu aydınlatıcı bir bilgi vermenizde fayda var.

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, UBP Lefkoşa İlçe başkanı olarak Lefkoşa’daki yerel seçim çalışmaları yerine Değirmenlik bölgesinde seçim çalışması yapmanız dikkatlerden kaçmıyor. Hayırdır, yoksa bir kırgınlık mı var?

Sn. Okan Dağlı, bazı kişilerin sosyal medya üzerinden paylaştığı Kapalı Maraş’la ilgili iddialar konusunda bizce biraz daha tedbirli olmak gerekiyor.

Sn. Aytuğ Türkkan, bir Beşiktaşlı olarak olaylı şekilde yarıda kalan Fenerbahçe derbisinin tatil edildiği dakikadan itibaren seyircisiz oynanması kararına ne diyorsunuz?

Sn. Evşen Ummanel, bu yıl yine Mormenekşe Kadınlar Birliği olarak akıllarda kalacak bir Enginar Festivali için oldukça çok çalışıyorsunuz. Allah utandırmasın diyelim.

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