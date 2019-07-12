Mertin cansız bedenine ulaşıldı

Bugün saat, 18.30 sıralarında Kaplıca - Yedikonuk arasında Tulumba mevkiinde yaşanan deniz faciasında ölü sayısı 4 e yükseldi

Kayıp Mert Katırcı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Helikopter ile deniz içerisinde tespit edilen Mert Katırcı'nın cansız bedeni karaya çıkarıldı. Mert Katırcı'nın 17 yaşında değil 13 yaşında olduğu tespit edildi. Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde müşahede altında bulunan Barış Katırcı'ýı kurtarırken boğulma tehlikesi geçiren Osman Göztaş (E-32) ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polisten aldığımız bilgiye göre boğulmaktan son anda kurtarılan 12 yaşındaki Barış Katırcı'nın durumu ise takip ediliyor.

