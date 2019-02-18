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Mertcanoğlu iyiye gidiyor

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Dörtyol Karakaolu’nda silahın patlaması sonucu ağır yaralanan polis çavuşu Berk Mertcanoğlu’nun durumunun iyiye gittiği açıklandı

Mertcanoğlu iyiye gidiyor
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Polis çavuşu Berk Mertcanoğlu’nun kritik 48 saati devam ediyor.

Dörtyol Karakaolu’nda görevli polis memuru Halil Ersan’ın silahının kazaen patlaması sonucu her iki ayağından yaralanan polis çavuşu Berk Mertcanoğlu’nun ktirik saatleri devam ederken, daha iyiye gittiği açıklandı.

BRT muhabirinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan’dan aldığı bilgiye göre, Mertcanoğlu’nun kritik 48 saatte durumu stabil ve arzu edilen şekilde ilerliyor.

Özyılkan, 48 saatlik hayati tehlikesi devam eden Mertcanoğlu’nun, kan dolaşımının iyi gözüktüğü ve ayağını hareket ettirebildiğini belirtti.

Özyılkan ayrıca Berk Mertcanoğlu’nun durumunun stabil izlenmeye devam edildiğini de açıkladı.

Polis çavuşu Berk Mertcanoğlu, geçtiğimiz gün önemli bir damar zedelenmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

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