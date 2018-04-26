Mersin’den TIR’ın arkasına saklanarak geldiler

Mersin Limanı’nda bir TIR’ın arkasına saklanarak KKTC'ye kaçak giriş yapan iki Suriyeli mülteci tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Mersin Limanında bir TIR aracın arkasına saklanarak Mağusa Limanına gelen ve KKTC'ye kaçak giriş yapan Gassan Şelebi ve Abdul Majid Alshamalı önceki gün Mağusa’da tespit edilerek tutuklandı. “Muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC'ye giriş yapmak” suçuyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı Şelebi ile Alshamalı aleyhine 2'şer günlük tutukluluk süresi temin edildi.

AMAÇLARI GÜNEY KIBRIS’A GİTMEKTİ...

Meselenin tahkikat memuru Hakan Savtekin, zanlı Gassan Şelebi ve Abdul Majid Alshamalı’nın 21 Nisan tarihinde Mersin Limanında bir TIR aracın arkasına gizlenerek Mağusa Limanına geldiklerini ve muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC'ye gizlice giriş yaptıklarını açıkladı. Zanlıların 24 Nisan tarihinde Mağusa Surlariçinde tespit edilerek alıkonulduklarını belirten Savtekin, zanlıların gönüllü ifade verdiklerini ve ifadelerinde amaçlarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimine geçmek olduklarını belirttiklerini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Savtekin, zanlıların 3'er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

2 gün tutuklu kalacaklar...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Gassan Şelebi ve Abdul Majid Alshamalı’nın tahkikat maksatları bakımından 2'şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.