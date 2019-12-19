Gazimağusa’da 18 yaşındaki bir genç, öğrenci yurdundaki merdivenlerde baygın bulundu. Polis, gencin odasında yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirdi

Gazimağusa’da gece yarısı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 yaşındaki isminin baş harfleri K.D.F.O.’nun kaldığı yurt odasında yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Söz konusu şahıs tutuklandı.

Zanlı dün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Osman Üreten olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Üreten şahadetinde 18.12.19 tarihinde saat 01.30 raddelerinde, Gazimağusa’da bir öğrenci yurdu içerisinde merdivenlerden düşmek suretiyle baygın vaziyette yatmakta olan bir kişinin olduğuna dair alınan bilgi ışığında olay mahalline gidildiğini söyledi.

Merdivenlerden düşmek suretiyle yerde baygın vaziyette yatmakta olan zanlının uyuşturucu madde içmiş olabileceği şüphesiyle ayni gün saat 02.25 – 02.45 saatleri arasında arama müzekkeresi tahtında 357 numaralı odasında huzurunda arama yapıldığını söyleyen Üreten, çalışma masası üzerinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarım gr ağırlığında madde ve yere atılmış içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma bir sigara bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını aktardı.

Emarelerin ayni gün analiz için Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini söyleyen Üreten, alınacak ifadeler yanında kamera görüntülerinin de incelenecek olması nedeniyle zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.