Mercedes kül oldu

Gazimağusa’da dün sabaha yakın Mercedes marka araç kundaklandı

Gazimağusa’da dün sabaha yakın, bir araç kundaklandı.

Acun Sokak’ta Karakaşlı Apartman A-2’nin alt kısmında park halinde bulunan MH 111 plakalı Mercedes marka araç, meçhul şahıs veya şahıslar tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Kasti hasara uğratılan aracın yanı sıra apartmanın zemin kat tavanıyla elektrik panosu yandı, duvarları islenerek zarar gördü. Ayrıca apartmanın altında park halindeki NV 330 plakalı salon araç da ısıdan kısmen zarar gördü.