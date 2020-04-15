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Mehmetçik yasa boğuldu

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Mehmetçik yasa boğuldu

Karpaz bölgesindeki köylerden Mehmetçik'te akşam saatlerinde yaşanan üzücü olay köyü yasa boğdu.

Mehmetçik sakini Hasan Şeren traktörüyle tarlasını sürdüğü esnada geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. 

Polisten verilen bigiye göre, saat 19:30 sıralarında, Mehmetçik - Pamuklu köyleri arasında, Mehmetçik'te sakin Hasan Şeren (E-50) yönetimindeki PR 459 plakalı traktör ile Mehmetçik Yağ Değirmeninin yaklaşık 300 metre doğu kısmındaki arazide tarla sürdüğü esnada aniden rahatsızlanmıştır. Bahse konu şahıs ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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