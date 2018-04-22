Mehmet Şah’a sahte bal satışından tutuklama

KKTC’nin tanınmış şirketlerinden birinin direktörü olan Mehmet Şah, Mağusa’da faaliyet gösteren bir un ürünleri şirketine sahte bal sattığı iddiasıyla tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

KKTC’nin tanınmış şirketlerinden birinin direktörü olan Mehmet Şah, Mağusa’da faaliyet gösteren bir un ürünleri şirketine sahte bal satarak dolandırdığı iddiasıyla Veteriner Dairesi Müdürlüğü’nün şikayeti üzerine tutuklandı. “Dolandırıcılık” ve “Genel Gıda-Yem Yasasına Aykırı Harekette Bulunmak” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Şah aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edilirken, polis, zanlının mal sattığı oteller, marketler ve iş yerlerinde araştırmalar yapacak.

Türkiye’de yapılan tahlilde 47 kilo balın sahte olduğu ortaya çıktı…

Meselenin tahkikat memuru Şükrü Hafız, zanlı Mehmet Şah’ın, 27 Şubat 2018 tarihinde Mağusa’da bir un ürünleri şirketine, kendi şirketi tarafından üretilmemesine rağmen üretilmiş gibi kendi şirketinin barkot ve reklamını yapıştırdığı kavanozlar halindeki toplam 47 kg sahte balı satıp 893 TL temin ederek dolandırıcılık ve genel gıda-yem yasasına aykırı harekette bulunduğunu açıkladı. 5 Nisan tarihinde konu un ürünleri şirketine satılan ballardan numune alınarak Türkiye’ye gönderildiğini belirten Hafız, yapılan tahlillerde konu balların sahte olduğunun ortaya çıktığını ve bu konu hakkında Lefkoşa Veteriner Dairesi Müdürlüğü tarafından önceki gün adli şubeye şikayet yapıldığını açıkladı. Hafız, yapılan şikayet üzerine zanlı Şah’ın ayni gün tespit edilerek tutuklandığını ve bir gönüllü ifade verdiğini belirterek, zanlının ifadesinde konu kavanozlara barkot ve reklamları kendisinin yapıştırdığını ancak balları borcuna karşılık 6 ay önce Karpaz bölgesindeki bir iş yerinden aldığını beyan ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Hafız, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi yargıcı Meltem Dündar, zanlı Mehmet Şah’ın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.