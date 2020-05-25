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Mehmet Ceyhan’ın cesedinin kaybolmasında ihmal mi var?

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Mehmet Ceyhan’ın cesedinin kaybolmasında ihmal mi var?

Ülkede son günlerde üç gencin denizde boğulması infial yaratırken, Alagadi bölgesinde iki gencin boğulması sonucunda öğrenci Gözde Nur Binbir’in cesedine ulaşılırken Mehmet Ceyhan’ın cansız bedenine halen ulaşılamaması akıllarda soru işaretleri yarattı.

Gazetemize ulaşan bazı uzmanlar geçtiğimiz Cumartesi günü kaybolan Mehmet Ceyhan’ın bedeninin parçalanmış olabileceğini iddia ettiler.

Aldığımız bilgilere göre Cumartesi günü denizde kaybolan gençlerin bedenlerini aramaya çıkan Sahil Güvenlik ekibinin Gözde Nur Binbir’in cesedini bulduğu bölgede Mehmet Ceyhan’ın da cesedini gördüğü ancak bölgeye işaret koymadığı dalgalı deniz nedeniyle geri döndüğü zaman cesedin yerini bulamadığı iddia edildi.

Bu arada sahil güvenlik ekibinin bölgeden uzaklaşırken, gemi motorunun pervanelerinin Mehmet Ceyhan’ın cansız bedenine çarpıp parçaladığı iddiaları da konuşulmakta. Parçalanmış olan cesedin bu nedenle deniz yüzeyine de çıkmadığı iddia edildi.

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