Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmalarında bugün de sonuç yok

Alagadi bölgesinde yüzerken denizin aşırı dalgalı olması sonucu kaybolan iki gençten biri olan Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmalarında bugün de sonuç alınamadı.

Polis Basın Subaylığı saat 18.30 sıralarında yaptığı açıklamayla, Sahil Güvenlik, Sivil Savunma, Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekipleri ve KKTC Balıkçılar Birliği'ne üye balıkçıların katılımıyla denizden, havadan ve karadan devam edildiğini ancak bu ana kadar sonu alınamadığını bildirdi.

Aramalara hava koşullarının durumuna göre yarın devam edileceği kaydedildi.

Arife günü arkadaşlarıyla Alagadi-3 bölgesinde denize giren ve kaybolan iki gençten 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir'in cansız bedeni aynı gün bulunmuştu.