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Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmaları sürüyor

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Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmaları sürüyor

Alagadi’de denize kaybolan 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmaları 4’üncü gününde… Polis, Ceyhan’ı arama çalışmalarına denizden ve karadan yeniden başlandığını açıkladı. Özel Görev Kuvveti'ne bağlı dalgıçların aramalara katılmasıyla deniz dibinde aramalar yapıldı.

Arife günü arkadaşlarıyla Alagadi-3 mevkiinde denize giren iki genç dalgalara kapılıp kaybolmuştu. 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir’in cansız bedeni aynı gün bulunmuş, Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilmişti.

Bayramın birinci günü deniz aşırı dalgalı olduğundan Ceyhan’ı arama çalışmaları karadan sürdürülmüştü. Dün de devam eden arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

Bugünkü aramalar sırasında bölgeye Lapta Belediye Başkanı, Mehmet Ceyhan'ın ailesi ve arkadaşları gelirken endeşeli bir bekleyiş içinde bölgedeki çalışmaları takip ettiler.

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