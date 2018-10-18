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Mehmet Ali Özgürgün aklandı

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Para karşılığı vatandaş yapma bahanesiyle hakkında soruşturma başlatılan UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün kardeşi Mehmet Ali Özgürgün söz konusu davadan aklandı.

Mehmet Ali Özgürgün aklandı
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Para karşılığı vatandaş yapma bahanesiyle 2017 yılının Ağustos ayında yabancı uyruklu bir kişiden aracı vasıtasıyla 80 bin TL aldığı iddia edilen Mehmet Ali Özgürgün hakkında polis soruşturma başlatmıştı.

Olayın ardından bazı kişiler tutuklanarak teminata bağlanmış ve Özgürgün hakkındaki dosya açılmadan görüş için başsavcılığa gönderilmişti.

Ancak savcılıktan bir yıl geçmesine rağmen Özgürgün’le ilgili görüş gelmedi.

Söz konusu parayı alıp Mehmet Ali Özgürgün’e verdiği iddia edilen kişi,  mahkeme huzurunda Özgürgün’le polise verdiği ifadenin yalan olduğunu söyledi.

Savcılık ise suç ortağını masum ilan ederek Özgürün’le ilgili takipsizlik dosyalayarak Özgürgün’ü akladı.

Söz konusu dönemde başbakanlık görevinde bulunan Hüseyin Özgürgün’ün talebiyle, olayla ilgili polis müdür muavini Gökay Karagil’in soruşturmaya son verilmesi talebi iletilmiş ve ancak Karagil bu soruşturmayı kapatmamıştı.

Daha sonra Gökay Karagil, FETÖ nakilleri kapsamında Mağusa’da şube amirliği görevine alınmıştı.

Öte yandan para karşılığı vatandaş yapılan kişinin de vatandaşlığı alınmadığı öğrenildi.

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