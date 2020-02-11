Mehmet Acumsal aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Lefkoşa'da sakin 72 yaşındaki Mehmet Acumsal park halindeki aracına bindiği sırada rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay bugün saat 16.15 sıralarında meydana geldi.
Olay hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.
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