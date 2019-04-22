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Meclis önünden karşıya geçen bisikletli eziliyordu

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Meclis önünden karşıya geçen bisikletli eziliyordu
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Cumhuriyet Meclisi önünde öğleden sonra meydana gelen kazada yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bisikletli az daha canından oluyordu.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 14:00 sıralarında Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, 30 yaşındaki Emine Arıkan yönetimindeki CN 871 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada cadde üzerinde kullanımında bulunan bisikleti ile batıdan doğuya doğru yaya geçidi üzerinden geçmeye çalışan 31 yaşındaki Halide Daniyarova çarpmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Kazanın hemen ardından Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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