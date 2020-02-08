Mavideniz’e 9 ay hapis

Lefkoşa’da bir aracı garajdan çalıp iki araca çarpıp, kendisini tutuklama gelen polislere de bıçak çeken Mehmet Mavideniz, 9 ay hapse mahkum oldu

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da araç çalıp 2 araca çarparak hasara uğratan ayrıca tutuklamaya gelen polislere bıçak çeken Mehmet Mavideniz, 9 ay hapis cezası aldı.

Akdoğan'da sakin Mehmet Mavideniz, 07.01. 2020 tarihinde Birkan Çiçek'in adına kayıtlı bulunan PG 189 plakalı Honda Fit marka salon aracı K/Kaymaklı - Lefkoşa adresindeki direk üstü olan ikametgâhının altında kapalı ve kilitsiz vazıyetteki garajı içerisinden alınarak sahibinden izinsiz sürdüğü ve sürmesi sonucu PV 837 ve ML 478 plakalı araçların ön kısmına kullandığı aracın arka kısmı ile kasıtlı olarak çarparak kasti hasar suçunu işlemişti. Polis, Akabinde ayni tarihte Lefkoşa trafik şubesinde görevli Polis memuru Yavuz Kılıç ve polis memuru Namık Öskan tarafından Ülkü Sokak K/Kaymaklı adresinde çıkmaz bir yolda tespit edildikten sonra konu şahsı suçüstü hali gereği tutuklamaya çalıştıkları bir esnada adı edilen tutuklanmasına mukavemet göstererek cebinden çıkarttığı toplam uzunluğu 18,5 cm ve ağız uzunluğu 8 cm olan bıçağı sağ eline alıp görevli polislere sallayarak Uygunsuz tavır ve harekette bulunmasına müteakip yüksek bir sesle " Beni tutuklarsanız boğazınızı keserim " diyerek şiddet tehdidinde bulunup rahatsızlık yaptığı esnada olay yerine gelen Cürümleri Önleme Şubesi'nin yardımları ile adı edileni suç üstü hali gereği tutuklanmış ve tasarrufunda bulunan markası meçhul ucu sivri bıçağın emare almıştı. Sağer, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa 9 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.