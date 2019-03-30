Masood’la bağı olan üç kişi daha tutuklandı

Gökhan Naim cinayetiyle ilgili aranan zanlı Zayid Masood’la bağlantılı oldukları gerekçesiyle Sajid Masood, Rana Rahem Aslam Khan ve Hasan Civelek adlı üç kişi daha tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da 13 Mart tarihinde meydana gelen İş insanı Gökhan Naim’in öldürülerek tasarrufundaki yüklü miktardaki paranın çalınması ile ilgili olarak Zayid Masood’u olay gecesi Akıncılar bölgesinden Güney Kıbrıs’a yasadışı yollardan geçmesini sağladığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Hüseyin Erseyis’in yanı sıra yeni belirlenen üç kişi de dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci

olayla ilgili bulguları aktardı.ineci,13 Mart tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürme, Adam Öldürme, Silahlı Soygun, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu, Meskun mahalde ateş etme” suçlarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı Abubakar Fiaz ile birlikte zanlı Sajid Masood’un olay günü kullandığı ve Girne’de dağ yoluna attığı cep telefonunu birlikte aldıklarının belirlendiğini mahkemeye aktardı.

İneci, zanlı Rana Rahem Aslam Khan’ın ise 27 Mart 2019 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan giriş yapıp, hemen akabinde aranan Zahid Masood’un kullanımındaki İngiltere hattı ve birçok Rum telefon hattıyla görüşme yaptığının belirtti.

İneci, zanlı Rana Rahem Aslam Khan’ın ayrıca sahte Güney Afrika pasaportuyla giriş yaptığının belirlendiğini söyledi.

Feyyaz İneci, zanlı Hasan Civelek’in ise aranan Zahid Masood ile mali yönden ilişkileri olduğunun belirlendiğini ayrıca Zayid Masood’la olaydan önce görüştüklerini, olaydan sonra zanlının telefonunda Zayid Masood’a ait telefon numarası kayıtlarını sildiğini belirttiğini anlattı.

Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci zanlı Hüseyin Erseyis’in ise olay günü ve gecesi aranmakta olan Zayid Masood ile birçok kez telefon görüşmesi yaptığının tespit edildiğini ve mahkeme emri ile tutuklanmasının ardından gönüllü ifade vererek Masood’u Güney Kıbrıs’a Akıncılar bölgesinden geçirdiğini itiraf ettiğini anımsattı.

İneci, Erseyis’in 26 Mart’ta mahkemeye çıkarılıp, aleyhinde üç günlük tutuklu emri alındıktan bir gün sonra ikinci bir gönüllü ifade verdiğini belirtti.

İneci, zanlı Hüseyin Erseyis’in olay günü Zayid Masood’la birçok telefon görüşmesi olduğunu kaydetti. Cep telefonu dökümlerinin incelendiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirten İneci,Sajid Masood, Rana Rahem Aslam Khan ve Hasan Civelek’in üç gün, Hüseyin Erseyis'in ise 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Rana Rahem AslamKhan, “27’sinde geldim. Burada hiç kimseyi tanımıyorum” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, soruşturmanın selameti için zanlılar Sajid Masood, Rana Rahem Aslam Khan ve Hasan Civelek’in üç gün, Hüseyin Erseyis'in ise 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.