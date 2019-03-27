Masood, Luricina’dan Güney’e geçmiş

Gökhan Naim cinayetiyle ilgili aranan zanlılardan Zayid Masood’un, olay gecesi Akıncılar bölgesinden Güney Kıbrıs’a yasadışı yollardan geçmesini sağladığı gerekçesiyle zanlı Hüseyin Erseyis tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da 13 Mart tarihinde meydana gelen iş insanı Gökhan Naim’in öldürülerek tasarrufundaki yüklü miktardaki paranın çalınması ile ilgili olarak tutuklanan Bilal Ahmad ve Faiz Ul Hassan ile önceki gün tespit edilen ve aranan şahıslardan Zayid Masood’un olay gecesi Akıncılar bölgesinden Güney Kıbrıs’a yasadışı yollardan geçmesini sağladığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Hüseyin Erseyis dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci olayla ilgili bulguları aktardı. İneci, huzurda bulunan zanlılar Bilal Ahmad ve Faiz Ul Hassan’ın 13 Mart tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürme, Adam Öldürme, Silahlı Soygun, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu, Meskun mahalde ateş etme” suçlarında methaldar olduğunu söyledi. İneci, 13.03.2019 tarihinde saat 17.50 raddelerinde Ortaköy’de Şehit Sami Küpeli Sokak No/32 adresinde sakin Gökhan Naim’in sahibi olduğu Köşklüçiftlik’te bulunan Gesfi Döviz Bürosu isimli işyerini kapatıp HA 722 plakalı Jeep marka aracıyla ikametgahının önüne geldiği sırada Tanveer Ahmad, Ali Hassan ve Amid Ali Virk’in, tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları Star marka gümüş renk tabanca ile sol boyun kökünden sol kolundan, sırtından karaciğer üst bölgesinden ve göğüs kısmından vurularak, Gökhan Naim’in tasarrufunda bulunan siyah renk, kumaş el çantası ve içerisinde bulunan 112.000 STG, 170.000 Euro ve 800.000 TL’yi sirkat ederek DV 604 plakalı Toyota Corolla marka salon araç ile olay yerinden kaçtıklarını mahkemeye aktardı. İneci, olay yerinde 4 adet STR marka 9 mm’lik boş kovan,2 adet STR marka 9 mm’lik canlı mermi, ucu kanlı keserin tespit edilerek emare olarak alındığını anlattı. İneci, olay yerinin Güney-Doğu kısmında bulunan Viltan Muslu Sokak üzerinde DV 604 plakalı araca bindikleri yerde yol kenarında Star Marka gümüş renk tabancanın atılı bir vaziyette bulunarak emare olarak alındığını belirtti. İneci, mesele ile ilgili yapılan araştırmada DV 604 plakalı Toyota Corolla marka salon araç Yenikent bölgesinde Hatice Tahsin Erören Sokak üzerindeki toprak yolda terkedilmiş bir vaziyette tespit edilerek emare olarak alındığını anlattı. İneci, 14.03.2019 tarihinde mesele ile ilgili olarak bağlantısı olan zanlı Faiz Ul Hassan’ın temin edilen telefon kaydı dökümlerinde, zanlı Tanveer Ahmad ve Bilal Ahmed ile birçok kez telefon görüşmesi yaptığının tespit edildiğini ve mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. İneci, 15 Mart tarihinde Zanlı Faiz Ul Hassan’ın ardından 16 Mart tarihinde ise Mağusa’da tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklanan zanlı Bilal Ahmad’ın aleyhine 3’er gün ardından ise 8’er gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis meselenin ciddi bir mesele olduğunu ve tahkikatın geniş kapsamlı yürütüldüğünü aranan 5 şahsın daha olduğunu ayrıca aranan emareler ve zanlıların vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlılar Faiz Ul Hassan ve Bilal Ahmad’ın 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci zanlı Hüseyin Erseyis’in ise olay günü ve gecesi aranmakta olan Zayid Masood ile birçok kez telefon görüşmesi yaptığının tespit edildiğini ve mahkeme emri ile tutuklanmasının ardından gönüllü ifade vererek Masood’u Güney Kıbrıs’a Akıncılar bölgesinden geçirdiğini itiraf ettiğini söyledi. İneci aktarmış olduğu olgular ışığında zanlı Hüseyin Erseyis’in ise 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, soruşturmanın selameti için zanlılar Bilal Ahmad ve Faiz Ul Hassan’ın 7 gün zanlı Hüseyin Erseyis’in ise 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.