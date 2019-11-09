Marketten 8 şişe içki çaldı

Gazimağusa’da bir süpermarkete giden Süleyman Balcı, market içerisinden 8 şişe alkollü içkiyi çaldığı gerekçesiyle tutuklandı

Gazimağusa’da 25.10.2019 – 01.11.2019 tarihleri arasında 15 Ağustos Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden Süleyman Balcı, market içerisinden tanesi 52 TL’den almış olduğu 8 şişe 75’lik alkollü içkiyi ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle sirkat ettiği tespit edildi. Olayın 7.11.19 tarihinde polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlı aynı gün tespit edilerek tutuklandı.

MHA’nın haberine göre zanlı dün 8.11.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

TUTUKLANAN ZANLI ALDIKLARIMI ÖDEDİM DEDİ

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren tahkikat memuru Şükrü Hafız zanlının 25.10.19 ile 01.11.19 tarihleri arasında 15 Ağustos Bulvarı üzerindeki süpermarketten tanesi 52 TL’den 8 adet 75’lik alkollü içki sirkat ettiğine dair 7.11.19 tarihinde alınan şikâyet üzerine arama müzekkeresi tahtında zanlının iş yerinde arama yapıldığını aktardı. Arama sonucu iş yerinin mutfak kısmında birisi 50’lik , 7’si 75’lik olmak üzere 8 adet alkollü içki bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyleyen Hafız, zanlının içkilerle ilgili “aldıklarımı ödedim” beyanında bulunduğunu belirtti.

Bahse konu iş yerinde birçok kez içki sirkatı yaşandığına dair iş yerinden şikâyet geldiğine değinen Hafız belirtilen tarihler öncesinde de kamera kayıtlarının incelenmesine başlandığına ve rakamda artış olmasının muhtemel olduğuna değindi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi