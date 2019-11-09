banner255
banner69
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
89 0
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
37 0
 
Gönyeli evinde kayıp
Gönyeli evinde kayıp
50 0
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
15 0
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
11 0
Girne’den Garga kanatlandı
Girne’den Garga kanatlandı
30 0
Fenerbahçe Kadıköy’de moral buldu
Fenerbahçe Kadıköy’de moral buldu
69 0
banner82

Marketten 8 şişe içki çaldı

banner27

Gazimağusa’da bir süpermarkete giden Süleyman Balcı, market içerisinden 8 şişe alkollü içkiyi çaldığı gerekçesiyle tutuklandı

Marketten 8 şişe içki çaldı
banner267

Gazimağusa’da 25.10.2019 – 01.11.2019 tarihleri arasında 15 Ağustos Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden Süleyman Balcı, market içerisinden tanesi 52 TL’den almış olduğu 8 şişe 75’lik alkollü içkiyi ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle sirkat ettiği tespit edildi. Olayın 7.11.19 tarihinde polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlı aynı gün tespit edilerek tutuklandı.

MHA’nın haberine göre zanlı dün 8.11.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

TUTUKLANAN ZANLI ALDIKLARIMI ÖDEDİM DEDİ

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren tahkikat memuru Şükrü Hafız zanlının 25.10.19 ile 01.11.19 tarihleri arasında 15 Ağustos Bulvarı üzerindeki süpermarketten tanesi 52 TL’den 8 adet 75’lik alkollü içki sirkat ettiğine dair 7.11.19 tarihinde alınan şikâyet üzerine arama müzekkeresi tahtında zanlının iş yerinde arama yapıldığını aktardı. Arama sonucu iş yerinin mutfak kısmında birisi 50’lik , 7’si 75’lik olmak üzere 8 adet alkollü içki bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyleyen Hafız, zanlının içkilerle ilgili “aldıklarımı ödedim” beyanında bulunduğunu belirtti.

Bahse konu iş yerinde birçok kez içki sirkatı yaşandığına dair iş yerinden şikâyet geldiğine değinen Hafız belirtilen tarihler öncesinde de kamera kayıtlarının incelenmesine başlandığına ve rakamda artış olmasının muhtemel olduğuna değindi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.