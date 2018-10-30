Market fareleri kıskıvrak yakalandı

Girne’de bir marketten dört gün içinde 553 TL değerinde kozmetik ve gıda ürünü çalan Ali Kara ve Zülya Koç, market sahibinin kamera görüntülerini izlemesi sonucunda kıskıvrak yakalandı

Evrim KAMALI

Girne’de bir marketi mesken tutan hırsızlar 4 gün içinde 553 TL değerinde kozmetik ve gıda ürünü çaldılar. Kamera görüntülerinde hırsızları takip eden market sahibi, zanlıları reyonlardan hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Yapılan sorgulamada işledikleri suçları itiraf eden zanlılar Ali Kara ve Zülya Koç tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Serhat Özcü, Ali Kara ve Zülya Koç’un “Sirkat” suçundan tutuklandıklarını anlattı. Polis memuru Serhat Özcü, zanlıların 24-28 Ekim tarihleri arasında “Nusmar” isimli marketten 4 gün içinde 553 TL’de değerinde kozmetik ve gıda ürünleri çaldıklarını söyledi. Özcü, zanlıların önceki gün yine aynı markete gittiklerini reyonlardan çaldıklarını çantalara koyarken market sahibi tarafından kamera görüntülerinden izlendiklerini kaydetti. Zanlıların marketten ayrılmadan suçüstü yakalandıklarını kaydeden Özcü, yapılan sorgulamada suçları birlikte işlediklerini itiraf ettiklerini belirtti. Kamera görüntülerinin emare olarak alındığını belirten Özcü, soruşturmanın devam ettiğini izlenecek görüntülerin olduğunu ifade ederek 2 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın selameti için 2’şer gün tutuklu kalmasına karar verdi.