Market çalışanına cam şişeyle saldırdı

Girne’de bir markette alkollü olduğu sırada kendisini uyaran market çalışanına kırık cam şişesi ile saldırarak çalışanın sol kolunu ve sol kaş üzerini keserek yaralayan Bahadır Sağır tutuklandı

Evrim KAMALI

Girne’de bir markette alkollü olduğu esnada garip hareketler sergilemesi üzerine kendisini uyaran market çalışanına kırık cam şişesi ile saldıran Bahadır Sağır Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlının 3 Ekim 2019 tarihinde saat 22.00 sıralarında alkollü içki tesiri altında olduğu sırada Girne’de faaliyet gösteren bir markette bulunduğu esnada aralarında çıkan tartışma neticesinde F.İ isimli çalışanı tehdit ettikten sonra bir reyondan almış olduğu içki şişesini kırarak, kırık şişe parçası ile çalışanın sol kolunu ve sol kaş üzerini keserek yaraladığını söyledi. Zanlının olaydan sonra tutuklandığını, soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutulduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede üniversite öğrencisi olarak bulunduğunu ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme işlenen suçun vahametine dikkat çekip, zanlının tutuklu yargılanmasına ve 1 ayı aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.