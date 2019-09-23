 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Yücebaş, Kayseri'de zafere sürdü
Yücebaş, Kayseri'de zafere sürdü
10 0
Esrarengiz üsse UFO'cu akını
Esrarengiz üsse UFO'cu akını
30 0
 
Mishalili, Cihangir masalı
Mishalili, Cihangir masalı
99 0
Ferrari'den V12 motorlu üstsüz model
Ferrari'den V12 motorlu üstsüz model
18 0
Akdoğan'da stad tepkisi
Akdoğan'da stad tepkisi
493 0
Girne’de ses kirliliği hat safhada
Girne’de ses kirliliği hat safhada
26 0
Lefkoşa yeniden Ralli ile birleşecek
Lefkoşa yeniden Ralli ile birleşecek
19 0
banner82

Marangoz atölyesi küle döndü

banner27

Gazimağusa’da Taşkın Gümüştaş'a ait marangoz atölyesi dışında çıkan yangın sonucunda atölye ile içinde ve dışında bulunan bir çok malzeme ve araç yandı

Marangoz atölyesi küle döndü
banner267

Gazimağusa’da bir marangoz atölyesi dışında çıkan yangın neticesinde atölye ile içinde ve dışında bulunan bir çok malzeme yandı.


Polis açıklamasına göre, dün saat 12:45 sıralarında, İkibuçuk  Mil Yolunun tır parkı arkasında bulunan Taşkın Gümüştaş'a ait marangoz atölyesinin dışında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucunda, çinkodan mamul  marangoz atölyesi,  içerisinde bulunan marangoz makineleri ile aletleri, atölyenin dış kısmında tamir maksatlı park halinde bulunan edilene ait bir adet salon araç tamamen; bir adet kepçenin (şiro) kabin kısmı ile iki lastiği kısmen; henüz sahibi tespit edilemeyen bir adet 50 cc'lik motosiklet, bir adet akülü scoteer ve hurdalık malzemeler tamamen yandı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.