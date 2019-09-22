 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Esrarengiz üsse UFO'cu akını
Esrarengiz üsse UFO'cu akını
15 0
Mishalili, Cihangir masalı
Mishalili, Cihangir masalı
72 0
 
Ferrari'den V12 motorlu üstsüz model
Ferrari'den V12 motorlu üstsüz model
16 0
Akdoğan'da stad tepkisi
Akdoğan'da stad tepkisi
436 0
Girne’de ses kirliliği hat safhada
Girne’de ses kirliliği hat safhada
24 0
Lefkoşa yeniden Ralli ile birleşecek
Lefkoşa yeniden Ralli ile birleşecek
19 0
Ufkunuzu açacak püf noktaları
Ufkunuzu açacak püf noktaları
20 0
banner82

Marangoz atölyesi kül oldu

banner27

Marangoz atölyesi kül oldu
banner267

Gazimağusa’da bir marangoz atölyesinde çıkan yangın neticesinde atölye ile içinde ve dışında bulunan bir çok malzeme yandı.
Polis açıklamasına göre, saat 12:45 sıralarında, İkibuçuk  Mil Yolunun tır parkı arkasında bulunan Taşkın Gümüştaş'a ait marangoz atölyesinin dışında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucunda, çinkodan mamul  marangoz atölyesi,  içerisinde bulunan marangoz makineleri ile aletleri, atölyenin dış kısmında tamir maksatlı park halinde bulunan edilene ait bir adet salon araç tamamen; bir adet kepçenin (şiro) kabin kısmı ile iki lastiği kısmen; henüz sahibi tespit edilemeyen bir adet 50 cc'lik motosiklet, bir adet akülü scoteer ve hurdalık malzemeler tamamen yandı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.