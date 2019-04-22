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Mallıdağ yolunda kaza: 2'si çocuk 4 yaralı

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Mallıdağ yolunda kaza: 2'si çocuk 4 yaralı
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Geçitkale - Mallıdağ  köy yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana kazada ikisi çocuk dört kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 10:30 sıralarında, Geçitkale - Mallıdağ  köy yolu üzerinde, 32 yaşındaki Petek Özgüner, yönetimindeki GG 911 plakalı araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 48 yaşındaki Selda Harutoğlu yönetimindeki CU 126 plakalı araç ile çarpışmaları sonucunda meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile GG 911 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki Nilay Özgüner ve 3 yaşındaki Vedat Özgüner kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavileri halen sürüyor.

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