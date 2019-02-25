Mali polisten Girne'de başarılı bir operasyon daha

Polis Genel Müdürlüğü'ne bünyesindeki Mali Suçları Önleme Şubesi'ne bağlı ekipler bugün öğleden sonra Girne'de gerçekleştirdiği operasyonla yine bir sanal bet çetesini çökertti.

Bize ulaşan bilgilere göre, Girne'de bir apartman dairesine Mali Suçları Önleme Şubesi ekiplerince yapılan baskın sonucunda birçok kişi tutuklanırken, sanal bet olayında kullanılan kredi kartları ile bilgisayarlara el konulduğu bildirildi. Tutuklanan sayısının daha da artacağı bildirilirken, şoruşturmanın devam ettiği blirtilmekte.