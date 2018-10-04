Mali polis durdurulamıyor

Mali Şube ekipleri Gönyeli’de yaptıkları operasyonla bir sanal bet şebekesini daha çökertti

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Şube ekipleri sanal bet çetelerini bir bir çökertmeye devam ediyor.

Mali Şube’ye bağlı ekipler bugün öğle saatlerinde Gönyeli’de yaptıkları başarılı operasyon sonucunda bir sanal bet şebekesini daha çökertti.

Bize ulaşan bilgilere göre, Gönyeli’de faaliyette olan sanal bet şebekesi üyesi bazı kişiler operasyon sonucunda gözaltına alınarak sorgulanmaya başladı.

Bir süre önce Mali Şube’de görevli polis müfettişi Gülay Bayram Çekici’nin bu görevden alınması ile sanal bet şebekelerinin elinin güçleneceği söylentileri bu operasyonla sonlanmış oldu.