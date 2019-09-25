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Mahkemede olay çıkaran 6 kişiye 3 gün tutukluluk

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Alsancak’ta Memduh Ulugün’ü öldüren Doğu çifti hakkındaki davada açıklanan karar sonrası olay çıkaran 6 kişi tutuklandı

Mahkemede olay çıkaran 6 kişiye 3 gün tutukluluk
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Evrim KAMALI

Alsancak’ta Memduh Ulugün’ü öldüren Meryem Doğu-Mehmet Doğu çifti hakkındaki davada, kararının açıklanmasının ardından olay çıkaran sanık yakınları Kadir Ok, Servet Doğu, Kemal Doğu, Ömer Doğu, Arif Doğu, İsmail Doğu “Kanunsuz Topluluk Oluşturma”, “Mahkemeye Saygısızlık”, “Rahatsızlık verme” suçlarından dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Tosun, 6 zanlının önceki gün Ağır Ceza Mahkemesi’nde verilen cinayet kararına tepki olarak kanunsuz topluluk oluşturup, düzeni bozacak şekilde yüksek sesle bağırıp mahkemeye saygısızlık yapıp, rahatsızlık verdiklerini söyledi.

Tosun, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk kararı verdi.

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