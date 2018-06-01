Mahkeme kararı sonrası arbede

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda 49 yaşındaki Şah Hüseyin Erdem’in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili yargılanan 30 yaşındaki Orhan Dilek, dört yıl hapse mahkum edildi. Kararın ardından Dilek ile Erdem ailesi arasında arbede çıktı

Evrim KAMALI

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda 49 yaşındaki Şah Hüseyin Erdem’in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili yargılanan 30 yaşındaki Orhan Dilek dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılandığı beş davadan suçlu bulunarak 4 yıl hapse mahkum edildi.

Kararı ağır ceza heyeti başkanı Melek Esendağlı okudu.Esendağlı, meydana gelen kazanın olgularını titizlikle incelediklerini ifade ederek, kazanın meydana geldiği anayolun çift şeritli olduğunu, sürücülerin beklemesi için sığınma kavşağı bulunduğunu söyledi.

Esandağlı, Şah Hüseyin Erdem’in sığınmalı kavşakta anayoldan gelen araçlara öncelik hakkı vermek için beklerken, görüş mesafesini engelleyecek miktarda koli taşıyan ve tehlikeli sürüş yapan Dilek’in önündeki aracı geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip, üç kez bordür taşlarına, sonra aydınlatma direğine çarptıktan sonra kavşakta bekleyen Erdem’in aracına çarptığını ve iki aracın birlikte sürüklenerek çember içerisinde durduklarını söyledi. Kaza sonucu Erdem’in yaşamını yitirdiğini, yanında yolcu olarak bulunan Selahattin Göksu’nun yaralandığını ve sürücü Dilek’in de hafif yaralandığını kaydeden Esendağlı, yaşanan kazada Erdem’im kusurunun olmadığını, kusurlu tarafın sanık olduğunu ifade etti.Esendağlı, ceza takdir ederken bunun ağırlaştırıcı etken olduğunu belirtti.Ölümlü kazaların giderek arttığını, toplumda derin yaralar bıraktığını kaydeden Esendağlı, bu suçlara ceza verirken kamu yararını dikkate aldıklarını söyledi.Esendağlı, sanığı 5 davadan suçlu bulup 4 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

KARAR SONRASI ARBEDE

Kararın ardından Dilek ile Erdem’in yakınları arasında arbede çıktı. Polis olaya müdahale ederken, darp edildiklerini iddia eden Erdem’in eşi ile akrabaları polise şikayetçi oldu.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda 27 Haziran 2016’da saat 16.30 sıralarında “süratli ve dikkatsiz şekilde” Lefkoşa’ya doğru gelen 28 yaşındaki Orhan Dilek’in JJ 959 plakalı jeep araçla kontrolü kaybederek orta refüje düşmesi ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra çemberde bekleyen ET499 plakalı araca çarpması sonucu meydana gelmişti. Çarpmanın etkisiyle yaralanan park halindeki aracın sürücüsü Şah Hüseyin Erdem kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Aynı araçta bulunan 46 yaşındaki Selahattin Göksu ile kontrolü kaybeden araç sürücüsü Orhan Dilek ise yaralanmıştı.

Orhan Dilek





Şah Hüseyin Erdem’in hayatını kaybettiği kaza

Şah Hüseyin Erdem