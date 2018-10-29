Mahir bilgisayar kül oldu

Lefkoşa’da Müfti Ziyai Sokak No:27 adresinde faaliyet gösteren Mehmet Zeki Alptürk’e ait Mahir Bilgisayar isimli işyeri içerisinde bulunan tüm eşyalar, önceki gece henüz tespit edilemeyen bir sebepten ötürü çıkan yangın esnasında tamamen yandı.
Lefkoşa’da Mahir Bilgisayar’da çıkan yangın, dükkanı küle çevirdi
Lefkoşa’da Müfti Ziyai Sokak No:27 adresinde faaliyet gösteren Mehmet Zeki Alptürk’e ait Mahir Bilgisayar isimli işyeri içerisinde bulunan tüm eşyalar, önceki gece henüz tespit edilemeyen bir sebepten ötürü çıkan yangın esnasında tamamen yandı.