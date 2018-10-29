Mahir bilgisayar kül oldu

Lefkoşa’da Mahir Bilgisayar’da çıkan yangın, dükkanı küle çevirdi

Lefkoşa’da Müfti Ziyai Sokak No:27 adresinde faaliyet gösteren Mehmet Zeki Alptürk’e ait Mahir Bilgisayar isimli işyeri içerisinde bulunan tüm eşyalar, önceki gece henüz tespit edilemeyen bir sebepten ötürü çıkan yangın esnasında tamamen yandı.



