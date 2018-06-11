banner107
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
25 0
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
235 0
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
92 0
“Medya, şiddet haberlerinde yeni bir dil kullanmalı”
“Medya, şiddet haberlerinde yeni bir dil kullanmalı”
65 0
Yas tutmanın en acı verici geleneği
Yas tutmanın en acı verici geleneği
145 0
Nissan LEAF üstünü açtı
Nissan LEAF üstünü açtı
44 0
Dünyanın en en tehlikeli yanardağları
Dünyanın en en tehlikeli yanardağları
29 0
Millilerimiz adını finale yazdırdı
Millilerimiz adını finale yazdırdı
533 0
banner82
banner147

Mağusa’da yangın paniği yaşandı

banner27

Mağusa’da dün saat 02:25’te tespit edilemeyen bir nedenden dolayı Berlin Bar Cafe Nargile isimli iş yerinde çıkan yangın sonucunda barın bitişiğinde bulunan üç iş yeri daha zarar gördü

Mağusa’da yangın paniği yaşandı
banner137

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da dün sabaha karşı Berlin Bar Cafe Nargile isimli iş yerinde çıkan yangında 4 iş yeri hasar gördü. İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Döveç Center isimli apartmanın zemin katında faaliyet gösteren Berlin Bar Cafe Nargile isimli iş yerinde dün saat 02:25’te tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında konu iş yeri içerisinde bulunan bira oksijeni tüplerinden dolayı patlamalar olduğu da öğrenildi.

Berlin Bar Cafe Nargile isimli iş yerinde çıkan yangın konu barın bitişiğinde bulunan Yogo Hamy isimli dondurma dükkanına,  Loft Estate isimli emlak dükkanına ve Telsim Gülseren Shop isimli telefon dükkanına da sıçradı.

Yangın neticesinde Berlin Bar Cafe Nargile isimli iş yeri ve içerisindeki restoran malzemeleri tamamen, Yogo Hamy isimli dondurma dükkanı ve içerisindeki malzemeler kısmen, Gülseren Shop isimli telefon dükkanının ön giriş kapısı ve Loft Estate isimli emlak dükkanının ise ışıklı tabelası yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis yangınla ilgili  soruşturma başlattı

  

 Yorum Ekle

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.