Mağusa’da yangın paniği yaşandı

Mağusa’da dün saat 02:25’te tespit edilemeyen bir nedenden dolayı Berlin Bar Cafe Nargile isimli iş yerinde çıkan yangın sonucunda barın bitişiğinde bulunan üç iş yeri daha zarar gördü

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da dün sabaha karşı Berlin Bar Cafe Nargile isimli iş yerinde çıkan yangında 4 iş yeri hasar gördü. İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Döveç Center isimli apartmanın zemin katında faaliyet gösteren Berlin Bar Cafe Nargile isimli iş yerinde dün saat 02:25’te tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında konu iş yeri içerisinde bulunan bira oksijeni tüplerinden dolayı patlamalar olduğu da öğrenildi.

Berlin Bar Cafe Nargile isimli iş yerinde çıkan yangın konu barın bitişiğinde bulunan Yogo Hamy isimli dondurma dükkanına, Loft Estate isimli emlak dükkanına ve Telsim Gülseren Shop isimli telefon dükkanına da sıçradı.

Yangın neticesinde Berlin Bar Cafe Nargile isimli iş yeri ve içerisindeki restoran malzemeleri tamamen, Yogo Hamy isimli dondurma dükkanı ve içerisindeki malzemeler kısmen, Gülseren Shop isimli telefon dükkanının ön giriş kapısı ve Loft Estate isimli emlak dükkanının ise ışıklı tabelası yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı

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