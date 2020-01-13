Mağusa’da silahlı saldırı

Gazimağusa'da Thrones Club isimli eğlence mekanına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dün sabah silahlı saldırı yapıldı. Açılan ateş sonucu herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, işletmenin camları kırıldı

Gazimağusa'da Zorbalar Sokak üzerinde faaliyet gösteren Thrones isimli eğlence mekanına ateş açıldı.

Dün sabah saat 07.00 sıralarında açılan ateş sonucu herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, işletmenin camları hasar gördü.

Mekanın kapalı olduğu sırada kurşunlanması uyarı olarak yorumlandı.

Bu arada patlayıcı madde detektör köpeği de bölgede arama gerçekleştirdi.

Thrones Club İşletme Müdürü Hüseyin Laptalı, yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Yapılan saldırının mekanın kapalı olduğu saatte meydana geldiğine dikkat çeken Laptalı, “Sokak magandalarının saldırısına uğradık” dedi.

Polis Genel Müdürlüğü ve Mağusa Polis Müdürlüğü güvencelerinin tam olduğuna vurgu yapan Hüseyin Laptalı, saldırıyı gerçekleştirenlerin yargı huzuruna çıkarılacağına inançlarının tam olduğunu söyledi.

Hüseyin Laptalı’nın açıklaması şöyle:

“Mağusa ve bölge gençliği yanında, kısa sürede ülkemizin de en önemli eğlence merkezi haline gelen Thrones, sabah saatlerinde mekanın kapalı olduğu saatte sokak magandalarının saldırısına uğradı.

Polis Genel Müdürlüğü ve Mağusa Polis Müdürlüğü ekiplerine sonsuz bir güvenimiz var.

Polis ekiplerinin vakit kaybetmeden saldırganları yargı huzuruna çıkaracağına olan inancımız tamdır.

Gençlerimizin güvenle eğlendiği, iç ve dış güvenliğini titizlikle sağlandığımız clubın, tamamen kapalı olduğu bir saatte bu saldırının gerçekleştirilmiş olması tek tesellimiz.”

Patlayıcı madde detektör köpeği, bölgede arama yaptı