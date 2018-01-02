Mağusa’da Rum plakaları araçlar kundaklandı

Gazimağusa’da Ahmet İbrahim Sokak üzerinde Gülsün Yılsev adına kayıtlı olan ve Devlet Sosyal Konutları önünde park halinde bulunan HKH 374 ve KTF 421 plakalı salon araçlar üzerlerine yanıcı madde dökülerek kundaklandı

Gazimağusa’da dün sabah saatlerinde 2 araç kundaklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay dün sabah saat 04.00 sıralarında Gazimağusa’da Ahmet İbrahim Sokak üzerinde meydana geldi.

Gülsün Yılsev adına kayıtlı olan ve Devlet Sosyal Konutları önünde park halinde bulunan HKH 374 ve KTF 421 plakalı salon araçların üzerine meçhul şahıs veya şahıslar tarafından yanıcı madde döküldü. Araçlar ateşe verildi. Her iki araçta ciddi maddi hasara yol açan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.