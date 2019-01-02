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Mağusa’da intihar

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Gazimağusa’da 63 yaşındaki Hüseyin Şarkıcı intihar etti

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Mağusa’da intihar
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Gazimağusa’da 63 yaşındaki Hüseyin Şarkıcı evinin bahçesinde av tüfeği ile hayatına son verdi.
Önceki gece saat 02:00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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