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Mağusa’da bıçaklama

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Gazimağusa’da 19 yaşındaki Libya uyruklu genç, tartıştığı Mohamed Altarhouni’yi üç yerinden bıçakladı

Mağusa’da bıçaklama

Gazimağusa’da önceki gün saat 02.00 raddelerinde 19 yaşındaki isminin baş harfleri F.S.A.A., olan Libya uyruklu kişi, aralarında çıkan tartışma neticesinde tasarrufunda bulundurduğu bıçakla Mohamed Altarhouni’nin sol ayak baldırı, göğüs kafesi ve sağ kalçasına sokarak yaraladı.

Söz konusu şahıs Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Serviste yapılan ilk müdahalesine müteakip Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı.

F.S.A.A. önceki gün tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı dün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

Dünkü tutukluluk duruşmasında iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mustafa Çebi olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Çebi şahadetinde, 20.1.2020 tarihinde saat 02.00 raddelerinde, önceden husumet içerisinde bulunduğu şikâyetçi M.A’yı aralarında çıkan tartışma sonucunda tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile sol göğüs kafesi, sol ayak baldırı ile sağ kalçasına sokmak suretiyle ağır şekilde yaraladığını belirtti. Zanlının 21.1.20 akşamı Lefkoşa’ da saklandığı evde tespit edilerek tutuklandığına değinen Çebi, olayda kullanılan emare bıçağın henüz tespit edilemediğini belirtti.

Şikâyetçinin sol akciğerinde yırtık oluştuğunu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığına vurgu yapan Çebi olayın yeni olması nedeniyle soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.
 

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