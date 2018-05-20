Mağusa'yı şok eden ölüm

Gazimağusa sakini 43 yaşındaki Tarkan Özuğurlu, ani bir rahatsızlık sonucu bugün yaşamını yitirdi. Mağusa bölgesinde yaptığı dövmelerle bilinen Tarkan Özuğurlu'nun ölüm haberi sevenlerini şok etti.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 02:40 sıralarında Arapköy’de bir ikametgahta misafir olarak bulunan Özuğurlu, ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Polis, Tarkan Özuğurlu’nun cesedinin, ölüm nedeninin tespiti için, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığını bildirdi.