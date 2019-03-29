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Mağusa Karpaz Anayolunda bir kaza daha

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Bu sabahın erken saatlerinde Mağusa Karpaz Anayolunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

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Mağusa Karpaz Anayolunda bir kaza daha
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Bu sabah saat 07:10 sıralarında Gazimağusa Karpaz Anayolunun 20. km si yakınlarında bulunan Boğaz virajlarında Boltaşlı da sakin Ercan ÖZTÜRK (E-46) yönetimindeki FR 845 plakalı araç ile Karpaz istikametinden Gazimağusa istikametine doğru dikkatsiz ve ihmalkar bir şekilde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağından çıkarak yol kenarında bulunan toprak sete çarpıp takla attıktan sonra tavanı üzerinde duran araçta maddi hasar meydana gelmiştir. Tahkikat devam etmektedir. 

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