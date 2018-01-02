Mağusa'da kardeş kavgası kanlı bitti

Gazimağusa’da Zabitler Petrol İstasyonu’nda, 57 yaşındaki U.Z. kimlikli kişi kardeşi 52 yaşındaki Şevki Zabitler’i tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Şevki Zabitler ameliyata alınırken; kaçan zanlı U.Z. polis tarafından aranıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay bugün saat 16:30 sıralarında yaşandı. İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki Zabitler Petrol İstasyonu’nun ofis kısmında, U.Z. (E-57), tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabancayla, tartıştığı kardeşi Şevki Zabitler'i vücudunun muhtelif yerlerine ateş edip öldürmeye teşebbüs etti.

Olayda ağır yaralanan Şevki Zabitler kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. U.Z. ise polis tarafından aranıyor.