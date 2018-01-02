banner107
banner69
53 0
129 0
 
12 0
Ocak'ta Bolkan bıraktı
Ocak'ta Bolkan bıraktı
61 0
Yenilenen Duster yollarda
Yenilenen Duster yollarda
30 0
14 0
2017'de dünyamızın yaşadığı doğal afetler
2017'de dünyamızın yaşadığı doğal afetler
60 0
banner108

Mağusa'da kardeş kavgası kanlı bitti

banner27

banner109
Mağusa'da kardeş kavgası kanlı bitti
banner87

Gazimağusa’da Zabitler Petrol İstasyonu’nda, 57 yaşındaki U.Z.  kimlikli kişi kardeşi 52 yaşındaki Şevki Zabitler’i tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Şevki Zabitler ameliyata alınırken; kaçan zanlı U.Z. polis tarafından aranıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay bugün saat 16:30 sıralarında yaşandı. İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki Zabitler Petrol İstasyonu’nun ofis kısmında, U.Z. (E-57), tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabancayla, tartıştığı kardeşi Şevki Zabitler'i vücudunun muhtelif yerlerine ateş edip öldürmeye teşebbüs etti.

Olayda ağır yaralanan Şevki Zabitler kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. U.Z. ise polis tarafından aranıyor.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.