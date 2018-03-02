Mağusa'da 20 Suriyeli mülteci bulundu

Gazimağusa’da bugün yapılan polis operasyonunda Suriye uyruklu 20 mülteci bulundu. Olayla ilgisi olduğuna inanılan 3 kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, bugün saat 14:30 sıralarında, Hasan Ziya Sokak üzerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, 5'i tır araç içerisinde, 15 'i de aynı bölgede bulunan bir apartman dairesinde gizlenmiş Suriye uyruklu 4 kadın ve 16 erkek tespit edildi.

Olayla bağlantısı olduğuna inanılan 3 kişi tutuklandı. Soruşturma sürüyor