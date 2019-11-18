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Mağusa Berber Hasan’a ağlıyor

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Mağusa’nın en eski esnafları arasında yer alan ve Berber Hasan olarak Hasan Yiğittürk dün yaşamını yitirdi

Mağusa Berber Hasan’a ağlıyor

 

Gazimağusa bir çınarını daha kaybetti.

Gazimağusa’nın tanınmış esnafı Hasan Yiğittürk, dün yaşamını yitirdi.

1945 doğumlu olan üç çocuk babası Hasan Yiğittürk, Mağusa’da yaklaşık 60 yıldır berberlik yapmaktaydı.

Mağusa’nın en eski esnafları arasında yer alan Hasan Yiğittürk, bugün Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Mağusa’da defnedilecek.

Bir süredir tedavi gören Hasan Yiğittürk’ün ölümü, Mağusa’da büyük üzüntü yarattı.

Sosyal yaşamın içinde yıllardır etkili bir şekilde yer alan Yiğittürk, Kıbrıs Türk mücadelesine de önemli katkılar yapmıştı.

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