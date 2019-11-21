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Mağazadan cüzdan çalan Rum tutuklandı

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Lefkoşa’da konfeksiyon mağazasının deneme kabininde unutulan cüzdanı çalan Rum kadın tutuklandı

Mağazadan cüzdan çalan Rum tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da konfeksiyon mağazasında bulduğu cüzdanı çalan zanlı İrene Mitstou Kamenou tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı olguları aktardı. Polis, zanlı İrene Mitstou Kamenou’nun 16 Kasım 2019 tarihinde 19.30 raddelerinde Calliope isimli mağazada müşteri olan S.Ş’nin deneme kabininde unuttuğu cüzdanı, içindeki 700 TL ve sürüş ehliyetini mağaza görevlisine kendine ait olduğunu söyleyerek, sirkat ettiğini anlattı. Polis, zanlının ayni gün Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığını ve aranan şahıs ilan edildiğini ve 19.11.2019 tarihinde Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçiş yapıp tutuklandığını belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını ve zanlının Güney Kıbrıs’ta yaşadığını söyleyerek, 15 günü aşmamak üzere cezaevine tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

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