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Magandalar meyhaneyi dağıttı

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Gönyeli’de Mezze Meyhane’de istedikleri parçayı çalmadığı gerekçesiyle kavga çıkararak, dört müzisyeni beyzbol sopası ve demir çubuklarla ciddi şekilde darp eden Selahaddin Acar ve Emin Özdemir tutuklandı. Olayla ilgili 30 kişi ise aranıyor

Magandalar meyhaneyi dağıttı
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Evrim KAMALI

Gönyeli’de faaliyet gösteren Mezze Meyhane’de müşteri olarak bulundukları sırada canlı müzik yapan müzik grubunun istedikleri şarkıyı çalmadıkları gerekçesi ile öfkelenen zanlılar Selahaddin Acar, Emin Özdemir ve henüz tespit edilemeyen kişiler meyhaneyi dağıttılar. İlk etapta tespit edilerek tutuklanan zanlılar dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç zanlılar Selahaddin Acar, Emin Özdemir ile birlikte olan ve henüz tespit edilemeyen kişilerin 15 Mayıs’ta saat 00.25’te Gönyeli’de Atatürk Caddesi’nde faaliyet gösteren Mezze Meyhane’de müzisyenlerin istedikleri parçayı çalmadığı gerekçesiyle kavga çıkardığını belirtti. Polis çıkan kavgada zanlıların 4 kişiyi tasarruflarında bulundurdukları beyzbol sopası ve demir çubuklarla ciddi şekilde darp ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis memuru Ergüleç, zanlıların, müşteki Kadir Saraç’ın ön dişinin kırıldığını ayrıca restoranın, masa, sandalye ve eşyalarına da kasten zarar verdiklerini belirtti.

Polis memuru Hüseyin Ergüleç, meselenin çok ciddi bir mesele olduğunu bağlantılı yaklaşık 30 kişinin arandığını, olay yerinde kullanılan tecavüzkâr aletlerin bulunması gerektiğini belirterek soruşturmanın selameti açısında zanlıların ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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