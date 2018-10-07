Lokmacıda uyuşturucu

Lefkoşa’da önceki gece Lokmacı Kara Giriş kapısından ülkemize giriş yapmaya çalışırken üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan Abdelrahman Suhail Omar Alhalabı tutuklandı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş kapısından ülkemize tasarrufunda ki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken tespit edilen zanlı Abdelrahman Suhail Omar Alhalabi tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci,5 Ekim’de saat 23.30’da Lokmacı’dan KKTC’ye giriş yapan Abdelrahman Suhail Omar Alhalabı’nın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını açıkladı. Döşenci, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirtip, uyuşturucu maddeyi 40 Euro karşılığında Güney Kıbrıs’tan tanımadığı bir şahıstan aldığının itiraf ettiğini belirtti. Polis memuru Murat Döşenci, tahkikatın devam ettiğini belirtip, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.