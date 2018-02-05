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Liz’den uyuşturucuya vize yok

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Ercan Havaalanından dün saat 21.20 sıralarında, KKTC’ye giriş yaptığı sırada Hasan Ordu’ya narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi nedeniyle üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 4 gram uyuşturucu bulundu

Liz’den uyuşturucuya vize yok
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(Kamalı Haber)

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile Türkiye’den gelen zanlı Hasan Ordu detektör köpeği Liz’i atlatamadı ve tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlı Hasan Ordu’nun 3 Şubat tarihinde saat 21.20 sıralarından, Ercan Havaalanından KKTC’ye giriş yaptığı sırada narkotik detektör köpeği Liz tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis ayrıca zanlının çantasında ise üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk plastik öğütücü bulunarak emare alındığını belirtti. Polis memuru Kağan Kurtbir mesele ile ilgili olarak zanlıdan izahat istendiğinde gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini belirterek alınan ifadenin teyit tekzip edileceğini bu nedenle zanlının ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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