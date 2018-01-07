Liz’den geçiş izni yok

Türkiye’den ülkeye gelen Hikmet Can Gözler, Ercan’dan giriş yaparken üzerinde beş gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalandı

Evrim Kamalı

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile Türkiye’den gelen zanlı Hikmet Can Gözler narkotik detektör köpeği Liz’den giriş vizesi alamadı. Tutuklanan zanlı dün Lefkoşa’da nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci huzurda bulunan zanlı Hikmet Can Gözler’in 5 Ocak tarihinde saat 15.10 raddelerinde ülkemize Ercan’dan giriş yapmak istediği esnada devriye gezen narkotik detektör köpeği Liz tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis olayın akabinde zanlı üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu külot içerisinde gizlenmiş yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak tutuklandığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini, ancak konu ifadenin teyit tekzip edileceğini belirterek zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı pişman olduğunu, UKÜ'de öğrenim gördüğünü ve sınavlarının pazartesi başlayacağını belirterek soruşturmanın mümkünse erken sonuçlanması talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadet ve beyanları değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.