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Lefkoşa’nın göbeğinde korkutan kaza

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Lefkoşa’nın göbeğinde korkutan kaza
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Lefkoşa’da bugün sabah saatlerinde Belediye binası önünde dikkatsizlik ve sürat sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 10.20 sıralarında, Atatürk Caddesi üzerinde, 43 yaşındaki Mürüde Akadlı, yönetimindeki JU 049 plakalı pick up araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada LTB önünde bulunan kavşağa geldiği zaman sağında bulunan tali yola dönüşe geçtiği sırada yaşandı. Akadlı’nın dönüşe geçtiği esnada karşı istikametten gelmekte olan 50 yaşındaki Nurşen Hıdırer yönetimindeki LR 516 plakalı aracın önünü tıkaması sunucu çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle JU 049 plakalı aracın arka rüzgarlık kapağı kopup savrularak kavşak ağzında yola çıkmak için bekleyen Fatma Küçük yönetimindeki JB 970 plakalı aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yararlanan Mürüde Akadlı ve Nurşen Hıdırer kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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