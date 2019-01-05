Lefkoşa’nın göbeğinde bıçaklama

Lefkoşa’da dün öğle saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışmada, 32 yaşındaki Erkan Bayandursun bıçaklandı, kardeşi Burhan Bayandursun ise darp edildi

Lefkoşa’da dün öğle saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışmada, iki kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

Saat 13.00’te Atatürk Caddesi’nde çıkan tartışmada, 32 yaşındaki Erkan Bayandursun vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklandı, kardeşi 31 yaşındaki Burhan Bayandursun ise başına sert cisimle vurularak darp edildi.

İki yaralının tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

Olay yerinden edinilen bilgilere göre, EV 666 plakalı araçtan inerek saldırıda bulunan 4-5 kişinin saldırı sonrası olay yerinden kaçtığı ve polis tarafından arandığı bildirildi.

ERKAN BAYANDURSUN’UN DOSYASI KABARIK

Öte yandan dünkü olayda bıçaklanan Erkan Bayandursun, soygun sabıkasının yanı sıra, eşini ciddi şekilde darp ettiği gerekçesi ile poliste iki ayrı dosyası vardı.

Taksi şoförü Erkan Bayandursun, 2017 yılında eşinin kaburgalarını kırmış ve tutuklanmıştı.

Bayandursun, kendisini kelepçeleyen polisler önünde , “Ben buradan kurtulayım onu öldüreceğim” diye tehditler savurmuştu.

Bayandursun’un yine 2017 yılının 17 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında Ercan Havaalanı yakınlarında yol kenarında park halinde bulunan Oben Çelik’e ait Honda Civic marka aracı çaldığı gerekçesi ile tutuklanmıştı.